Pour l’Union européenne, la Pologne est plus un problème qu’une solution

La Pologne a récemment annoncé la mise en place d’un vaste programme militaire prévoyant une augmentation des dépenses d’armement de 2 à 4% de son PIB, et l’achat massif d’armes auprès de la Corée du Sud et des États-Unis. Le pays, qui a vu sa crédibilité renforcée par la confirmation de ses prédictions sur les ambitions impérialistes de la Russie en Ukraine après le déclenchement de la guerre, pourrait ainsi devenir la première armée européenne.Mais est-il vraiment réaliste et souhaitable de voir la Pologne devenir le leader stratégique européen ? Peut-on compter sur un pays totalement aligné sur les États-Unis, appelant à un démembrement de la Russie, et allant régulièrement à l'encontre des valeurs européennes ?L’analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies