Expliquez-moi… L’Inde, un géant en affirmation ?

Cinquième économie mondiale et bientôt premier pays en termes de population, l’Inde s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Véritable mosaïque ethnique, religieuse et linguistique, sa richesse culturelle a pourtant été au cours de son histoire une source régulière de violences internes qui ont culminé avec la partition à l’origine de sa création. L’Inde constitue ainsi une puissance contrastée, qui a su se démarquer par une position diplomatique originale : du « non-alignement » de Nehru au « pluri-alignement » actuel, elle adopte aujourd’hui une position pragmatique qui lui permet de s’imposer au sein des BRICS et du « Sud Global », tout en s’affirmant aux côtés des grandes puissances occidentales.Longtemps qualifiée de « plus grande démocratie du monde », l’Inde connait depuis la nomination en 2014 de son Premier ministre ultraconservateur Narendra Modi, un tournant autoritaire. L’occasion de se pencher sur ce pays en cartes, photos et graphiques.

