Faillite de la banque américaine SVB : vers une crise économique mondiale ?

Depuis la fermeture de la Silicon Valley Bank, la panique a gagné les marchés financiers américains laissant planer la menace d’une crise économique planétaire. Sylvie Matelly revient sur les causes de cette faillites et sur ses conséquences éventuelles :- Pourquoi la Silicon Valley Bank, la Silvergate et la Signature ont-elles fait faillite ?- Quelles mesures ont été prises par le gouvernement américain et la FED pour éviter un potentiel effet domino ?- Quel pourrait être l’impact géopolitique d’une crise économique mondiale couplée à la guerre en Ukraine ?➡️ Retrouvez tous les épisodes des « Chroniques géoéconomiques » sur la chaîne YouTube de l'IRIS.➡️ Pour aller plus loin, retrouvez les notes du programme " Géopolitique et Entreprises " de l'IRIS.

