Ukraine : le Brésil se mobilise

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques de l’Amérique latine”. En direct de Brasilia, et suite à sa rencontre avec le conseiller spécial du président Lula pour les questions internationales, Celso Amorim, il nous partage les propositions du gouvernement brésilien en faveur de la paix en Ukraine.➡️ Retrouvez tous les épisodes des « Chroniques de l’Amérique latine » sur la chaîne YouTube de l'IRIS : https://youtube.com/playlist?list=PL3c38cSa3wcDZJsQpzOJLqZzxFCWqJTPj📽️ "L'Europe et le Brésil : un nouveau départ ?" : https://www.youtube.com/watch?v=fCdNevML38A📽️ "Discours d'investiture de Lula : des engagements et des défis" : https://youtu.be/od9SpixUkUo📽️ Podcast Comprendre le monde – "Le Brésil et l'Amérique latine face à la guerre en Ukraine", Christophe Ventura invité de Pascal Boniface : https://youtu.be/NGyoxFmmyac📄 Les notes du programme "Amérique latine/Caraïbe" de l'IRIS : https://www.iris-france.org/programmes/amerique-latine-caraibe/📕 Pour se procurer son ouvrage "Géopolitique de l’Amérique latine", Eyrolles (2022) : https://www.iris-france-boutique.org/collection-geopolitique-eyrollesiris/252-geopolitique-de-l-amerique-latine.html

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

