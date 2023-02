Déméter 2023 – Agriculture et alimentation : la durabilité à l’épreuve des faits

Entretien avec Sébastien Abis, directeur du CLUB DEMETER, et Anaïs Marie, chargée des publications et des études au CLUB DEMETER.

L'agriculture et l'alimentation sont au cœur des défis contemporains et des solutions de demain. Toujours déterminantes pour la sécurité collective et l'existence de chacune et chacun, elles conditionnent les trajectoires de développement durable et de décarbonation de nos modes de vie. La contribution agricole aux transitions climatiques et énergétiques est en effet capitale. L'équilibre alimentaire s'avère aussi fondamental pour le bien-être humain, animal ou végétal. De l'intensité de ces dynamiques dépend la viabilité future de la planète. Ces objectifs de long terme doivent s'articuler avec des réalités sociales et économiques qui parfois complexifient les changements à entreprendre. Quand des chocs géopolitiques surviennent et que des rapports de force entre puissances évoluent, les agendas internationaux se recomposent et les priorités d'action se réajustent. Conflits sur tous les continents, pandémies, inflation, rivalités commerciales, compétition pour les ressources : la durabilité agricole et alimentaire est mise à l'épreuve des faits.À l'occasion de la sortie du Déméter 2023, Sébastien Abis, directeur du CLUB DEMETER, et Anaïs Marie, chargée des publications et des études au CLUB DEMETER, répondent à nos questions :- Qu'apporte cette édition 2023 du Déméter sur la compréhension du monde agricole, de la sécurité alimentaire et du développement durable ?- En quoi l'année 2022 marque-t-elle un sursaut politique médiatique et sociétale en ce qui concerne les enjeux agricoles ?- Qu'est-ce que le « réarmement agricole » ? Pourquoi est-il nécessaire ?