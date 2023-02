Union européenne : quelle réponse face au protectionnisme américain ?

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques géoéconomiques”.À l'occasion de la visite du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, et son homologue allemand aux États-Unis, elle revient sur les potentielles réponses européennes à apporter au protectionnisme américain :- Quelle est actuellement la situation économique mondiale ?- Que sont partis négocier Bruno Le Maire et son homologue allemand à Washington ce 7 février ?- Que peut mettre en place l'Union européenne pour faire face au protectionnisme américain ?➡️ Retrouvez tous les épisodes des « Chroniques géoéconomiques » sur la chaîne YouTube de l'IRIS.➡️ Pour aller plus loin, retrouvez les notes du programme " Géopolitique et Entreprises " de l'IRIS.

