Semaine internationale | Ukraine, menace boycott JO de Paris, Tunisie, Soudan du Sud et en RDC

Chaque vendredi, Pascal Boniface revient sur les évènements qui ont marqué l'actualité internationale de la semaine. Au programme de cette semaine : envoi de chars lourds occidentaux à l'Ukraine et pression pour la livraison d'avions de combat ; menace d'un boycott des Jeux Olympiques de Paris 2024 en cas de participation des athlètes russes ; taux d'abstention historique aux élections législatives en Tunisie dans un contexte de concentration accrue du pouvoir présidentiel ; visite du pape François au Soudan du Sud et en République Démocratique du Congo pour soutenir les populations et mettre en lumière leurs difficultés.

