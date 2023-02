Expliquez-moi… La relation entre la France et l’Algérie

Par Pascal Boniface

La relation entre la France et l’Algérie est étroite, entretenue par de solides liens humains, économiques et culturels. La crispation en novembre 2021 autour de la question mémorielle et de la crise des visas reflète toutefois son caractère instable, alternant phases de rapprochement et de tensions. Récemment, le climat semble être à la réconciliation : le déplacement d’Emmanuel Macron à Alger en août 2022 a confirmé le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine énergétique et souligné une volonté commune d'avancer sur la question mémorielle. Mais, alors que l’Algérie s'est imposée comme un acteur stratégique et diplomatique au Sahel, qu'elle diversifie ses partenaires et convoite une place au sein des BRICS, quelle place pour la relation franco-algérienne ? Retour, dans cette vidéo agrémentée de cartes, photos et graphiques, sur les réalités qui déterminent l'actuelle relation entre Paris et Alger.