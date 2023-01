Comment penser la sobriété énergétique ?

Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions à propos du numéro 128 de La Revue internationale et stratégique (RIS) qu'il a dirigé sur le thème « Géopolitique de la sobriété » :- Pourquoi aborder la sobriété énergétique dans ce nouveau numéro de la RIS ?- Quel est l’impact de la guerre en Ukraine sur la place de la sobriété dans les politiques énergétiques des États, notamment européens ?- Pensez-vous qu’il soit nécessaire de redéfinir le concept de sobriété énergétique pour qu’il soit applicable et appliqué à l’échelle des États ?📄 En savoir plus sur le Programme "Climat, énergie et sécurité" de l'IRIS

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies