Quelle stratégie indopacifique pour le Japon ?

Le 30 novembre, l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS organisait à Montpellier une conférence sur le thème : "La France, le Japon et l'Indo-Pacifique". À l'occasion de cette conférence organisée dans le cadre de la semaine du Japon en Occitanie, Nobukatsu Kanehara, ancien diplomate et conseiller diplomatique d'Abe Shinzo, revient sur la stratégie indopacifique du Japon. Il répond à nos questions :- Quel est l'héritage d'Abe Shinzo sur la vie politique japonaise ?- Quels sont les grands axes de la stratégie « Indo-Pacifique libre et ouvert » du Japon?- Le Japon participe-t-il au nouveau cadre de la sécurité régionale ?📄 Les notes de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique : https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geopolitique-de-lindo-pacifique/📄 Les notes du programme "Asie-Pacifique" de l'IRIS : https://www.iris-france.org/programmes/asie-pacifique/➡️ Aller plus loin : https://www.iris-france.org/171954-japon-un-doublement-historique-de-leffort-de-defense-prevu-dici-a-2027/➡️ Tout savoir sur la conférence "La France, le Japon et l'Indo-Pacifique" :https://www.iris-france.org/evenements/la-france-le-japon-et-lindo-pacifique/➡️ La semaine du Japon en Occitanie : https://semainejaponoccitanie.fr/

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

