France / Maroc : un nouveau départ ?

Réduction du nombre de visas accordés à Rabat en septembre 2021, diversification des partenariats par le Maroc et bien entendu position française sur le Sahara occidental critiquée par le Royaume : alors que la France et le Maroc entretiennent traditionnellement des relations particulièrement nourries, les désaccords se sont récemment multipliés. L'arrivée d'un nouvel ambassadeur français à Rabat et la visite prochaine d'Emmanuel Macron au Maroc marqueront-t-elles un nouveau départ ? L'analyse de Pascal Boniface.

