Bilan géopolitique 2022 du Moyen-Orient

Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, vous présente les chroniques du Moyen-Orient. Pour ce premier épisode, il revient sur le bilan géopolitique de l'année 2022 de cette région. L'année 2022 a été riche en actualité internationale au Moyen-Orient : conséquences du conflit russo-ukrainien et positionnement des pays du Moyen-Orient ; origines et perspectives des contestations en Iran ; nucléaire iranien ; élections législatives et formations gouvernement de droite et d'extrême droite en Israël ; et enfin baisse d'intensité des principaux conflits militaires de la région .📄 Les notes du programme " Moyen-Orient/Afrique du Nord " de l'IRIS :📄 Les notes de l' Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique ➡️ RIS 121, " Mondes arabes, dix ans après ", sous la direction de Didier Billion➡️ Didier Billion, " Géopolitique des mondes arabes ", IRIS editions / Eyrolles, 2021

