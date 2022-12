La diplomatie sportive et l’Union européenne : comment aller de l’avant ?

Entretien avec Thierry Zintz, enseignant à la Faculté des sciences du sport à l'Université catholique de Louvain, dans le cadre de la conférence finale du projet européen TES-D

Thierry Zintz, enseignant à la Faculté des sciences du sport à l'Université catholique de Louvain en Belgique, répond à nos questions dans le cadre de la conférence finale du projet européen " Towards an EU Sport Diplomacy " (TES-D) sur le thème " How to enhance the European Union Sport Diplomacy ? ", organisée par l'IRIS. L'occasion de revenir sur l'évolution de la diplomatie sportive de l'Union européenne et le projet TES-D :- Quelles sont les faiblesses et les forces de l'Union européenne en matière de diplomatie sportive ?- Qu’est-ce qui a été fait depuis 2016 au niveau européen concernant la diplomatie sportive ?- Quelles sont les avancées apportées par le projet TES-D ?---------------------------------------------------Towards an European Union Sport Diplomacy (TES-D) est un projet de deux ans financé par Erasmus+, débuté en janvier 2021. Il est composé de huit organisations menées par l'IRIS - 5 universités, 1 ONG et 1 think tank - basées dans six pays différents. L'objectif est de proposer des recommandations concrètes visant à améliorer le développement d'une stratégie de diplomatie sportive au niveau de l'Union européenne. L'approche du projet TES-D est double, mêlant rapports académiques et initiatives de terrain.