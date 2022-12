Bilan géopolitique 2022

Par Pascal Boniface

L'année 2022 fut riche en actualité internationale et stratégique. Le déclenchement du conflit ukrainien le 24 février a occupé l'essentiel des commentaires géopolitiques de 2022. Nombre de spécialistes, notamment européens, ne l'avaient vu venir, moi compris. Il est depuis nécessaire d'en tirer les enseignements. L'émotion, qui domine de façon légitime les esprits en temps de guerre, ne doit pas prendre le dessus sur la raison.À l'heure où un conflit armé menace sa stabilité, sinon sa sécurité, l'Europe doit plus que jamais penser son autonomie stratégique, affronter ses contradictions et dépasser ses clivages internes. Au moment où de nombreux pays européens se tournent vers le protecteur américain, il faut réfléchir sur la place, le rôle et l'image de la Russie avec laquelle l'Europe sera bien obligée de composer, avec ou sans Vladimir Poutine.Mais la guerre en Ukraine ne doit pas éclipser le reste des enjeux internationaux. La rivalité sino-américaine demeure centrale, notamment pour Washington et Pékin, en témoigne la montée des tensions à Taïwan après la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, sur l'île en août dernier.Le conflit n'a pas non plus évincé les vagues de contestations qui secouent les régimes autoritaires à Pékin et à Téhéran à l'automne.Par ailleurs, plus que jamais, il ne faut pas se détourner des conflits sanglants qui secouent l'Afrique depuis des décennies, hier en Éthiopie, aujourd'hui au Nord-Kivu.D'un point de vue plus global, la guerre en Ukraine n'a pas rebattu les cartes stratégiques, elle n'a fait qu'accélérer des dynamiques déjà à l'œuvre depuis longtemps. La condamnation de l'invasion russe et le vote de sanctions, purement occidentales, à l'égard de la Russie ne sont que le reflet d'une division qui se creuse entre l'Occident et le reste du monde, "the West vs the Rest". Cette dissension se dessine dans l'attitude de l'Arabie saoudite à l'égard des États-Unis et, à moindre échelle, dans les critiques émises principalement par les Occidentaux à l'encontre au Qatar dans le cadre de la Coupe du monde de football. En ce sens, les forums de concertation comme le G20, sont un bon moyen de réduire cette fracture qui menace l'ordre mondial.À l'avenir, l'Europe devra-t-elle choisir son camp entre Pékin et Washington ? Son rôle n'est-il pas au contraire de réduire le fossé entre l'Ouest et le reste du monde ? Peut-être l'année 2023 nous apportera-t-elle un début de réponse.