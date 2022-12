Quel rôle politique pour l’Église orthodoxe au regard de la guerre en Ukraine ?

Dans le cadre de l'Observatoire géopolitique du religieux, François Mabille, chercheur associé et directeur de l’Observatoire, échange avec Kathy Jeanne Rousselet, directrice de recherche au CERI Sciences Po et chercheuse associée au Centre d’étude des mondes russe, caucasien et centre-européen à l’EHESS, à l'occasion de la parution de son ouvrage "La Sainte Russie contre l'Occident", aux éditions Salvator. Retour sur le rôle politique de l'Église orthodoxe au regard de la guerre en Ukraine :- Quel est le poids de l'orthodoxie dans la société russe ?- Comment comprendre le positionnement du patriarcat de Moscou par rapport à la guerre en Ukraine ?- Quelles sont les conséquences de ce positionnement sur le reste de l'orthodoxie ?📄 Les notes de l'Observatoire géopolitique du religieux ➡️ Pour aller plus loin

