Paris 2024 et la diplomatie sportive européenne

Entretien avec Vincent Pasquini, responsable de la Coopération Internationale, Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dans le cadre de la conférence finale du projet européen TES-D

Vincent Pasquini, responsable de la Coopération Internationale au Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 , répond à nos questions dans le cadre de la conférence finale du projet européen " Towards an EU Sport Diplomacy (TES-D)" sur le thème " How to enhance the European Union Sport Diplomacy ? ", organisée par l'IRIS. L'occasion d'aborder l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ainsi que la diplomatie sportive européenne :- Qu'est-ce qui sépare le sport et la diplomatie ? En quoi ces domaines se rejoignent-ils ?- En quoi les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 s'inscrivent-ils dans les grandes thématiques du projet européen ?- Qu'apportent les jeux à la diplomatie sportive et européenne ?---------------------------------------------------Towards an European Union Sport Diplomacy (TES-D) est un projet de deux ans financé par Erasmus+, débuté en janvier 2021. Il est composé de huit organisations menées par l'IRIS - 5 universités, 1 ONG et 1 think tank - basées dans six pays différents. L'objectif est de proposer des recommandations concrètes visant à améliorer le développement d'une stratégie de diplomatie sportive au niveau de l'Union européenne. L'approche du projet TES-D est double, mêlant rapports académiques et initiatives de terrain.