Expliquez-moi… La relation entre la France et le Maroc

Les relations entre la France et le Maroc sont plurielles, faites de liens humains, économiques et politiques. Du fait de leur vivacité, elles ont connu au cours de l'histoire des épisodes de brouille sporadiques. Depuis novembre 2021, c'est l'affaire des visas qui a distendu les relations entre Paris et Rabat, à laquelle s'ajoute la question du Sahara occidental. Si la brouille est peut-être plus profonde cette fois, le déplacement ce jeudi 15 décembre de la ministre française des Affaires étrangères dans le Royaume et surtout la potentielle rencontre mercredi 14 décembre entre Emmanuel Macron et Mohammed VI en marge de la demi-finale de la Coupe du monde de football entre les deux équipes nationales, pourraient permettre un rapprochement. Ce match pourrait être l'occasion de donner un nouvel élan à l'amitié franco-marocaine. Retour sur les relations entre les deux pays dans cette vidéo agrémentée de cartes, photos et infographies.

