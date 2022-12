Xi Jinping à Riyad : un axe saoudo-chinois ?

Du 7 au 9 décembre, le président chinois Xi Jinping est en Arabie saoudite. Il participera à trois sommets, dont un bilatéral avec le roi saoudien Salman et le prince héritier Mohammed Ben Salman. L'occasion de revenir sur l'accroissement des liens, notamment économiques, entre Pékin et Riyad. Témoin d'un certain éloignement avec Washington, le royaume saoudien entretient une relation de plus en plus étroite avec la Chine dans laquelle la vente de pétrole, l'achat et le financement d'infrastructures tiennent une place prépondérante.L'analyse de Pascal Boniface

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies