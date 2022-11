Nord-Kivu : un conflit invisibilisé ?

La ville de Goma, située au Nord-Kivu, est actuellement menacée par une attaque du mouvement rebelle M23. Cette région du Nord-Est de la République démocratique du Congo, frontalière du Rwanda et de l'Ouganda, connait de nombreuses attaques de milices originaires des pays bordant sa frontière poreuse à l'Est. Depuis moins d'un an, près de 180 000 personnes ont dû fuir leur foyer. Entre rivalité historique avec le Rwanda et pillage des richesses, retour sur un conflit souvent éclipsé par l'actualité internationale.

