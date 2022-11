Midterm elections : les espoirs de Trump contrariés ?

On annonçait une vague républicaine qui devait déferler sur la Chambre de Représentants et permettre une victoire facile des Républicains au Sénat lors de ces élections de mi-mandat. Elle n’a pas eu lieu. Bien que les résultats définitifs soient toujours en attente, les 172 sièges démocrates à la Chambre et l’égalité provisoire au Sénat sont une victoire pour Joe Biden. Trump, qui espérait triompher lors de ces élections, se voit bousculer au sein même de son camp par un rival : Ron DeSantis réélu gouverneur de Floride. Que dit ce vote de la société américaine ? À quoi doit-on s’attendre pour les élections présidentielles de 2024 ? L’analyse de Pascal Boniface.

