Après la guerre d’Ukraine : un nouveau monde ?

Renaud Girard est grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Il répond à nos questions dans le cadre de sa participation aux Internationales de Dijon 2022, co-organisées par l'IRIS, la ville de Dijon et Dijon Métropole :- Peut-on considérer que les Ukrainiens ont gagné la guerre de l'information ? Quel rôle ont joué les États-Unis dans cette guerre d'influence ?- Jeudi 6 octobre s'est déroulée une réunion inédite de la Communauté politique européenne à l'initiative d'Emmanuel Macron. L'Europe peut-elle sortir renforcée du conflit ukrainien ?- Quelles sont les perceptions du conflit ukrainien en dehors du monde occidental ?En savoir plus sur les Internationales de Dijon 2022

