Xi Jinping : l’homme le plus puissant du monde ?

Le XXe Congrès du Parti communiste chinois s’est ouvert hier et ses délégués s’apprêtent à conférer à Xi Jinping un troisième mandat en tant que Secrétaire général du parti, position qu’il occupe depuis le 15 novembre 2012. Cette décision ne fait qu’assoir le pouvoir du président qui était d’ores et déjà parvenu en 2018 à abolir l’article 66 de la Constitution, entré en vigueur sous Deng Xiaoping en 1982, qui limitait la présidence de la République populaire de Chine à deux mandats.Cette concentration des pouvoirs, sans précédent depuis Mao Zedong et qui se fait aujourd’hui dans une crispation autoritaire, perdurera en cas de réélection de Xi Jinping en tant que président de la République populaire de Chine en mars prochain. En ces circonstances, Xi Jinping pourra-t-il donc être considéré comme l’homme le plus puissant du monde ?L’analyse de Pascal Boniface

