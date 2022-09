Sahel : sentiment anti-français et recompositions géopolitiques

Niagalé Bagayoko est présidente de l’African Security Sector Network (ASSN). Elle répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes, organisés par l’IRIS et le lieu unique avec le soutien de Nantes métropole, les 23 et 24 septembre 2022.- En quoi le sentiment anti-français au Sahel s'inscrit dans une perception néocoloniale de la France ?- En quoi les guerres d'influence qui ont lieu en Afrique amplifient le sentiment anti-français ?- Que reste-t-il de l'influence française au Sahel, notamment d'un point de vue culturel et linguistique ?

