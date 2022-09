Expliquez-moi… Le Brésil, un éternel émergent ?

Le premier tour des élections présidentielles brésiliennes aura lieu ce dimanche 2 octobre. Il verra s'affronter le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président Lula da Silva. L'occasion de revenir en cartes, photos et infographies sur le Brésil, un géant aux nombreux atouts, promis à un avenir à sa mesure, mais traversé ces dernières années par des crises économiques, politiques et démocratiques qui entravent son ascension. Le Brésil est-il condamné à être un éternel émergent ou parviendra-t-il à surmonter les failles qui limitent ses capacités de développement ?Rédaction et coordination éditoriale : Victor PelpelMontage : Thomas SarthouCartes et infographies : Frédéric Petit (https://supralude.com/)

