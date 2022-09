Poutine : une menace nucléaire crédible ?

Dans une interview, Joe Biden a récemment mis en garde contre l'éventuelle utilisation par la Russie d'armes nucléaires dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les récents bombardement autour de la central de Zaporijia viennent également confirmer que le facteur nucléaire est bien de retour avec ce conflit en Ukraine. Ce n'est pas le risque nucléaire le plus important que le monde ait connu depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Pour autant, ce risque est important et est à prendre en compte, d'autant plus dans un contexte où les positions de l'armée russe en Ukraine sont affaiblies.L'analyse de Pascal Boniface

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies