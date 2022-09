Sanctions internationales (1/2) : Quelle efficacité malgré les dénégations de Poutine ?

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques géoéconomiques”. Elle revient ici sur les sanctions économiques qui touchent actuellement la Russie, et indirectement l’Europe, dans une série de trois épisodes. Alors que Vladimir Poutine affirme que son économie se porte au mieux, c’est l’occasion dans cette première partie, de revenir sur l’efficacité réelle des sanctions internationales.➡️ Retrouvez tous les épisodes des « Chroniques géoéconomiques » sur la chaîne Youtube de l'IRIS➡️ Pour aller plus loin, retrouvez les notes du programme "Géopolitique et Entreprises" de l'IRIS

