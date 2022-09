Forum de Vladivostok : Poutine veut montrer qu’il n’est pas seul

Le forum économique oriental de Vladivostok se tient du 5 au 8 septembre en Russie. Hier, le 7 septembre, se tenait la session plénière en présence de Vladimir Poutine. Y participaient également plusieurs dirigeants étrangers dont les Premiers ministres arménien et mongole, le dirigeant de la junte birmane, le numéro 3 du régimes chinois, et à distance les Premiers ministres indien, malaisien et vietnamien. L'occasion pour Vladimir Poutine de montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale, d'affirmer que son pays ne souffre pas des sanctions occidentales et de proposer un nouvel ordre mondial face à l'Occident. Analyse.

