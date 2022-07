Palestine : Biden hypocrite, Abbas complice

Avant de se rendre en Arabie saoudite, Joe Biden a fait un déplacement remarqué en Israël et en Palestine. S'il se dit toujours attaché à la solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien, son voyage n'a pas été tout à fait équilibré entre Israël et la Palestine. Du point de vue de sa politique étrangère s'agissant du conflit au Proche-Orient, Biden ne s'est d'ailleurs pas éloigné de la ligne adoptée par son prédécesseur Donald Trump qui s'était pourtant illustré par de très nombreux gestes à l'égard de son allié israélien. Biden semble finalement inscrire sa politique dans le parie très ancien du développement économique pour faire accepté l'occupation, un parie qui semble peu propice à la paix et dont Mahmoud Abbas apparaît comme le complice en acceptant de rencontrer Joe Biden.Analyse de Pascal Boniface

