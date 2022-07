La Lituanie : maillon faible du camp occidental

Interview with Dr. Judit Kádár, Director of International Relations at the Sports University of Budapest (Hungary)

La Lituanie a récemment fermé le corridor qui permettait à la Russie de rejoindre l'enclave de Kaliningrad via le territoire lituanien. Ce petit pays balte se montre particulièrement ferme et hostile à l'égard de Moscou ce qui s'explique évidemment par des l'histoire des relations entre Vilnius et Moscou. La Lituanie a par ailleurs renforcé son alignement sur les positions américaines en adoptant une ligne dure face à Pékin. Cependant, Amnesty international a récemment dévoilé une enquête qui révèle que la Lituanie n'est pas la championne des valeurs occidentales et européennes si souvent prônées dans la mobilisation contre Moscou. Les lois lituaniennes relatives aux migrants sont très éloignés de la législation européenne en la matière. Vilnius a par ailleurs appliqué une politique bien différente à l'égard des réfugiés en provenance du Proche-Orient ou d'Afrique subsaharienne par rapport aux réfugiés en provenance d'Ukraine. Amnesty dénonce un "racisme institutionnalisé" dans le pays. Des révélations qui pourraient venir accentuer le fossé entre le monde occidental et les pays du reste du monde en décrédibilisant le discours moral tenu par les Occidentaux à l'égard de la Russie.L'analyse de Pascal Boniface.Le rapport d'Amnesty est à retrouver ici : https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/terrible-sort-des-personnes-exilees-en-lituanie

