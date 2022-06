Expliquez-moi… Les GAFAM et les BATX

Par Pascal Boniface

La rivalité entre les États-Unis et la Chine est devenue globale : elle s’étend sur tous les domaines de la puissance et s'exprime l’ensemble du globe. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont imposé leur leadership d'un point de vue financier, économique, stratégique ou encore culturel, et, depuis la révolution numérique, dans le secteur technologique. Ce leadership s'est notamment traduit par le développement exponentiel de 5 géants du numérique américain : les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). Leur succès financier et technologique sans pareil, qui s'est accéléré au cours de la dernière décennie, leur donne désormais les moyens d'étendre leurs champs d'actions à certains domaines préalablement réservés aux États. Leurs dirigeants/fondateurs forment désormais la grande majorité du club des hommes les plus riches de la planète. Mais la prospérité des GAFAM connait aujourd’hui plusieurs obstacles, dont un de taille, la concurrence chinoise. L’innovation chinoise dirigée par le PCC qui veut faire de la Chine une « cyber superpower », a façonné ses propres champions : les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi). Autrefois copies parfaite des GAFAM, les BATX concurrencent désormais directement les leaders américains, en profitant notamment d'un important soutien du régime chinois. Depuis l’attaque frontale de Donald Trump envers les entreprises chinoises Huawei et TikTok, la guerre froide technologique entre la Chine et les États-Unis est devenue une réalité. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un partenariat entre l'IRIS et Hachette Éducation, autour de la version numérique du manuel "Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques" destiné aux élèves de Première.

Rédaction et coordination éditoriale : Victor Pelpel



Montage : Joseph Medouni



Animations : Frédéric Petit (

)