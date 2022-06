Colombie, Gustavo Petro vs Rodolfo Hernandez : deux programmes, deux visions

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme #Amérique #latine/caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques de l’Amérique latine”.À quelques jours du second tour, Gustavo Petro et son adversaire Rodolfo Hernandez sont les deux grands vainqueurs du premier tour de la présidentielle colombienne. Le sénateur de gauche et son outsider, qualifié de surprise du 1er tour, sont à quasi-égalité dans les sondages. Ainsi, quels sont les programmes de ces deux candidats et quels sont les grands enjeux sociétaux de ce second tour ?➡️ Retrouvez tous les épisodes des « Chroniques de l’Amérique latine » sur la chaîne Youtube de l'IRIS.📄 Les notes du programme " Amérique latine/Caraïbe " de l'IRIS.

