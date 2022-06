Guerre en Ukraine et menace(s) nucléaire(s)

La guerre en Ukraine a remis sur le devant de l'actualité stratégique la menace nucléaire, notamment du fait des déclarations de plusieurs responsables militaires russes, et de Vladimir Poutine lui-même. Si dans ce contexte les campagnes d'ONG pourraient reprendre pour pousser au désarmement nucléaire, il est peu probable que les actuelles puissances nucléaires y renoncent. Au contraire, la décision de la Russie d'attaquer l'Ukraine et l'impossibilité d'une réponse militaire occidentale du fait de la dissuasion - même si l’arme n’est jamais utilisée, elle donne à son possesseur un avantage considérable dans les conflits - témoignent de l'immense pouvoir que confère toujours la détention de l'arme nucléaire. Face à ce constat, certains pays pourraient décider de poursuivre le développement d'un arsenal et d'autre de s'en doter.L’analyse de Pascal Boniface.

