9e Sommet des Amériques : crispations diplomatiques entre Washington et l’Amérique latine

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme #Amérique #latine/caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques de l’Amérique latine”.Aujourd'hui, Christophe Ventura analyse les enjeux diplomatiques du 9e sommet des Amériques. Pour la première fois depuis sa réunion inaugurale en 1994, le sommet des Amériques se déroulera aux États-Unis, en juin. Lors du sommet des Amériques, des chefs d’État et d’autres dirigeants d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes s’emploient à promouvoir ensemble des objectifs communs pour l’hémisphère occidental. Cependant, les États-Unis avaient annoncé début mai qu'ils n'inviteraient pas le Nicaragua, Cuba et le Venezuela à Los Angeles.Quels sont les nouveaux fronts diplomatiques entre les pays d’Amérique latine et les États-Unis ? Quels sont les impacts politiques de ce sommet sur les relations Nord/Sud ? En quoi ces crispations renforcent la position de la Chine en Amérique du Sud ?➡️ Retrouvez tous les épisodes des « Chroniques de l’Amérique latine » sur la chaîne Youtube de l'IRIS.📄 Les notes du programme " Amérique latine/Caraïbe " de l'IRIS

