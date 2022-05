La maîtrise des mers et océans, renouveau des stratégies de puissance ?

Sébastien Abis est chercheur associé à l'IRIS. Il répond à nos questions à l'occasion de la parution de son ouvrage "La géopolitique de la mer" (éd. Eyrolles), co-écrit avec Julia Tasse, chercheuse à l'IRIS et responsable du Programme Climat, énergie et sécurité :- La maîtrise des mers et des océans revient-elle une condition des grandes puissances d'aujourd'hui ?- Quelles conséquences stratégiques pourrait impliquer l'interdiction totale de pêcher d'ici 2031 ?- Quels sont les nouveaux enjeux du transport maritime pour l'économie bleue de demain ?📘 En savoir plus sur l'ouvrage : https://www.iris-france-boutique.org/collection-geopolitique-eyrollesiris/236-geopolitique-de-la-mer.html

