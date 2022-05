Guerre en Ukraine : l’émotion ne doit pas faire perdre la raison

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a multiplié les critiques et exigences à l’égard des Européens, utilisant parfois des mots forts pour témoigner de son mécontentement et obtenir satisfaction. Le président ukrainien est même allé jusqu’à attribuer à certains anciens leaders européens une part de responsabilité dans l’invasion menée par la Russie. Il n’a cependant pas exprimé de telles critiques à l’égard des États-Unis. Ce tropisme américain dont fait preuve le dirigeant ukrainien est une des raisons pour lesquelles il appartient aux Européens de ne pas confondre vitesse et précipitation quant à une potentielle intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne. L’émotion provoquée par la guerre ne doit pas occulter les règles mises en place par l’Union Européenne, ni empêcher les responsables politiques européens de mener leur propre politique.L’analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies