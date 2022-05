Guerre en Ukraine : défend-on nos valeurs ou nos intérêts ?

Interview with Professor Carmen Pérez González, Associate Professor in Public International Law at the Universidad Carlos III de Madrid

Dans le cadre de la guerre en Ukraine, les Occidentaux, et notamment l'Europe, justifient leur soutien à l'Ukraine par la nécessaire défense de leurs valeurs. Si la dénonciation des crimes de guerre, la défense des droits de l'homme et d'une nation attaquée illégalement sont effectivement des valeurs défendues par les Européens, et qu'il existe une certaine proximité culturelle avec l'Ukraine qui justifie une mobilisation plus importante que dans le cadre d'autres conflits, il reste indéniable que ce soutien est également le fait d'intérêts qu'il est nécessaire d'assumer. Cela renforcerait la légitimité des Européens à soutenir l'Ukraine et rendrait certainement leurs positions plus audibles à l'égard du reste du monde.L'analyse de Pascal Boniface.

