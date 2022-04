Condamnation de la Russie : les cartes parlent

Si la condamnation de l'agression de la Russie contre l'Ukraine lors du vote à l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) le 2 mars 2022 a fait l'objet d'un relatif consensus, le vote au sein de la même AGNU le 7 avril concernant l'exclusion de la Russie du Conseil des droits l'homme a été plus divisé. De nombreux pays africains, latino-américains, moyen-orientaux et asiatiques se sont abstenus ou opposés à cette exclusion. Un phénomène qui témoigne d'une rupture entre l'Occident et le reste du monde, phénomène encore plus observable s'agissant de l'application de sanctions à l'encontre de Moscou. Mon analyse en vidéo et en cartes.Ces cartes ont été réalisées à l'IRIS par Antoine Diacre et Victor Pelpel.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies