Ukraine dépecée, Europe fracturée. Un monde divisé ?

Face à son échec dans son offensive sur Kiev, la Russie a réorienté ses objectifs sur l'obtention d'une continuité territoriale entre la Crimée et le Donbass, et concentre ses attaques sur Marioupol, qui vraisemblablement devrait tomber aux mains de l'armée russe dans les jours ou les heures qui viennent. Ainsi, l'Ukraine risque d'être durablement amputée d'une partie de son territoire. Côté russe, on voit difficilement comment Vladimir Poutine pourrait à court terme quitter le pouvoir, provoquant une fracture de long terme en Europe. Cette division s'étendra-t-elle au reste du monde ? Il est encore possible de l'éviter...L'analyse de Pascal Boniface.

L'IRIS, association reconnue d'utilité publique, est l'un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques.

