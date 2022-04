Quelle géopolitique des entreprises ?

Sylvie Matelly, directrice adjointe à l'IRIS, répond à nos questions à propos du numéro 125 de La Revue internationale et stratégique (RIS) qu'elle a dirigé sur le thème " Géopolitique et entreprises. Évolution des firmes. Évolutions du monde " :- Quel est l’impact de la géopolitique sur la stratégie des entreprises ? Pourquoi était-il important de le traiter dans ce nouveau numéro de la RIS ?- Dans le contexte du conflit russo-ukrainien, les entreprises sont-elles des instruments de guerre économique entre les États ?- Dans un monde global où les grandes entreprises dont devenues internationales, ont-elles capté un plus grand pouvoir ? En savoir plus sur l'ouvrage

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies