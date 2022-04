Guerre Russie-Ukraine : la mise au ban du sport russe ?

La guerre en Ukraine, lancée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février 2022, vient bouleverser les équilibres stratégiques et géopolitiques. L’IRIS vous propose une série de vidéos pour en analyser les conséquences. Lukas Aubin, chercheur associé à l’IRIS, revient sur les conséquences du conflit en Ukraine sur le mouvement sportif russe et sa mise au ban par les grandes organisations du sport mondial.➡️ VOIR LA PLAYLIST « GUERRE RUSSIE-UKRAINE » SUR YOUTUBE➡️ ALLER PLUS LOIN SUR LA GUERRE EN UKRAINE LE SITE DE L’IRIS ➡️ ALLER PLUS LOIN AVEC LE PROGRAMME SPORT ET GÉOPOLITIQUE DE l’IRIS

