L’Europe face au défi migratoire

Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, a répondu à nos questions dans le cadre des 14e Entretiens européens d’Enghien, organisés par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains les 18 et 19 mars 2022 :– Quel premier bilan peut-on tirer de la crise migratoire induite par la guerre russo-ukrainienne ?– Quels parallèles peut-on faire entre la crise migratoire actuelle et celle de 2015 ? Comment la situation a-t-elle évolué ?– Quelles sont les idées reçues sur les migrations ?➡️ En savoir plus sur les Entretiens européens d’Enghien ➡️ Aller plus loin avec le dernier ouvrage de Catherine Wihtol de Wenden « Des idées reçues sur l’immigration » (éd. L’Harmattan, 2022)

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies