Expliquez-moi… Les guerres de Vladimir Poutine dans son environnement proche

Le 24 février 2022, le président russe a lancé une guerre en Ukraine. Une guerre qui est loin d’être la première menée dans l’ancien espace soviétique par Vladimir Poutine. Elle constitue néanmoins la première guerre d’invasion sur le territoire européen depuis 1945 et risque de bouleverser profondément les équilibres stratégiques.Si les forces russes ont été engagées sur plusieurs théâtres d’intervention par Vladimir Poutine (en Syrie en soutien aux forces de Bachar Al-Assad, au Kazakhstan en soutien au président Tokaïev sous l’égide de l’OTSC, dans le Haut-Karabagh dans le cadre du maintien de la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan), cette vidéo s’attache à revenir en photos, cartes et visuels sur les guerres menées par la Russie ces dernières décennies dans son environnement proche : en Moldavie, en Tchétchénie, en Géorgie, et bien sûr en Ukraine.

