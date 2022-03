Face à la guerre : ni excuse, ni indignation sélective

Face à la décision calamiteuse de Poutine de lancer une guerre contre l’Ukraine, certains se sont indignés contre la non condamnation de précédentes violations du droit international, l’élargissement de l’OTAN ayant cristalliser les tensions avec la Russie, l’intervention illégale des États-Unis en Irak ou encore la non mise en œuvre des accord de Minsk par l’Ukraine. Ces arguments ne peuvent et ne doivent pas excuser ou justifier la décision de Poutine d’entrer en guerre. Le recours à la guerre illégale doit être combattu. En ces temps troublés, il est important de ne pas avoir d'indignation sélective et de ne pas protester contre l’indignation sélective par l’indignation sélective.L’analyse de Pascal Boniface

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies