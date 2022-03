Poutine a dilapidé son héritage politique

En déclenchant une guerre contre l’Ukraine, Vladimir Poutine vient de remettre en cause sa défense de l’intérêt national russe et d’ébranler l’héritage qu’il avait construit au cours des vingt dernières années. Poutine a en réalité commis une erreur de calcul en allant à l’encontre des objectifs qu’il s’était lui-même initialement fixés.Tandis qu’il souhaitait rapprocher l’Ukraine de la Russie, Poutine a renforcé le sentiment antirusse dans le pays. Par ailleurs, la réponse occidentale à son offensive n’a fait que renforcer la relation transatlantique et l’OTAN qu’il souhaitait fragiliser. Enfin, Poutine a également contribué à l’isolement et l’affaiblissement de la Russie sur la scène internationale suite aux diverses sanctions mises en place sur les plans économique, sportif, etc. Des conséquences dont Vladimir Poutine devra rendre compte devant la population russe.L’analyse de Pascal Boniface

