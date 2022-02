Venezuela : entre évolutions politiques et reprise économique

Temir Porras, professeur invité à Sciences Po Paris et ancien vice-ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, répond à nos questions sur la situation politique et économique du Venezuela :- Après les élections régionales et locales du 21 novembre 2021, quelle est la situation politique interne et quels sont les rapports de force entre le chavisme et ses oppositions au Venezuela ?- Pour la première fois après sept années de récession consécutives, une croissance positive est annoncée en 2022 dans le pays. Comment s'explique cette nouvelle situation ? Quelles en sont les perspectives ?- Le 15 février dernier, le Département d'état des États-Unis s'est réjouit du résultat d'une réunion internationale sur le Venezuela. Celle-ci a réaffirmé l'objectif d'aboutir à une “solution négociée” aboutissant à l'organisation “d'élections présidentielles et législatives transparentes” au plus tard en 2024. Cette position indique-t-elle une évolution de ces acteurs qui ne reconnaissent pas la légitimité de Nicolas Maduro ?

