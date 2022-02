Poutine / Ukraine : de la crise à la guerre

La nuit dernière la Russie a lancé une offensive en territoire ukrainien. La situation de crise extrêmement tendue depuis l'annonce de la reconnaissance par la Russie des républiques autoproclamées du Donbass s'est transformée en situation de guerre. Il s'agit désormais d'une violation du droit international qui doit mobiliser non seulement les pays occidentaux mais également le reste du monde. Poutine a fait une erreur d'appréciation majeure en se lançant dans cette guerre, qui, si elle aura un coût indéniable pour l'Ukraine et pour l'Europe, pourrait également coûter cher à la Russie et à Poutine.L'analyse de Pascal Boniface.

