Quels scénarios pour l’Ukraine ?

La situation reste tendue autour de l'Ukraine. Si le risque de guerre est important, le dialogue en cours et la potentielle rencontre cette semaine entre Biden et Poutine pourrait permettre de faire baisser les tensions. Plusieurs scénarios sont envisageables : La perspective d'un invasion russe de l'Ukraine dans son ensemble est envisagée par les Etats-Unis, mais semble un scénario assez irréaliste : en envahissant l'Ukraine, la Russie perdrait définitivement la proximité qu'elle revendique avec l'Ukraine. La Russie, si elle devait intervenir, le ferait plutôt dans le Donbass pour, comme l'indique Moscou, protéger les populations russophones de la région face à l'armée ukrainienne. Les scénarios sont divers mais c'est finalement le statu quo qui pourrait prévaloir grâce au dialogue, avec le maintien d'une intense tension russo-occidentale, un scénario qui arrange Poutine, mais aussi les Etats-Unis puisqu'il aurait pour conséquence de resserrer les liens entre les pays européens et les Etats-Unis.L'analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies