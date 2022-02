Axe Pékin-Moscou : une nouvelle bipolarité ?

Par Pascal Boniface

En marge de l’ouverture des JO d’hiver de Pékin le 4 février dernier, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont entretenus lors d’un sommet russo-chinois, confirmant l’existence d’un axe Pékin/Moscou qui conteste la domination occidentale en Europe et en Asie Pacifique. Alors que les tensions se renforcent entre Russes et Occidentaux autour du dossier ukrainien et que le boycott diplomatique des Jeux de Pékin par les Etats-Unis et leurs plus proches alliés témoigne de la généralisation de la rivalité sino-américaine à l'ensemble des secteurs de la vie internationale, Pascal Boniface revient sur le récent rapprochement entre les deux géants, ses causes et ses conséquences sur l’ordre stratégique mondial et interroge la naissance d'une nouvelle bipolarité.