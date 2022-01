Djokovic : géopolitique, tennis et Covid-19

L'affaire Djokovic secoue le milieu du tennis et du sport international depuis quelques jours. Novak Djokovic a dans un premier temps été arrêté dans l'attente d'une décision des autorités australiennes sur sa participation au tournoi de Melbourne du fait de sa non-vaccination contre le Covid-19. Finalement, le gouvernement australien a tranché hier en annulant le visa du numéro 1 mondial et en lui interdisant l'entrée sur le territoire pour 3 ans. Un choc pour le tennis mondial alors que Djokovic se rendait au tournoi de Melbourne pour y battre le record de victoires, étant déjà nonuple champion. S'il ne se fait pas vacciner, cet évènement pourrait marquer la fin de la carrière du joueur serbe, qui risquerait de ne pas pouvoir participer aux autres tournois internationaux. Cette affaire met en lumière plusieurs enjeux géopolitiques : l'impact majeur de la pandémie de Covid-19 ; l'utilisation de cette affaire par le gouvernement australien de Scott Morrison et le traitement qu'il réserve aux migrants et réfugiés qui souhaitent entrer sur le territoire australien ; la position de la Serbie sur la scène internationale, Djokovic étant certainement le principal porte drapeau de son pays.L'analyse de Pascal Boniface.

