Chine et terres d’Islam : quelle(s) stratégie(s) ?

Emmanuel Lincot, professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS répond à nos questions à propos de la parution de son ouvrage "Chine et Terres d’Islam. Un millénaire de géopolitique" (PUF, 2021) :- Vous revenez sur les rapports très anciens entre la Chine et le monde musulman ? Comment leurs relations ont-elles évolué ces 20 dernières années ?- Dans quelle mesure la Chine veut-elle s’affirmer comme porte-parole des pays du Sud en se recentrant sur les Nouvelles Routes de la Soie ?- Vous parlez d’une compétition stratégique globale entre la Chine et les États-Unis. Quel rôle joue le monde musulman dans les stratégies de chacun ?

